Зеленский планирует выступить с посланием в Раде 1 декабря
Президент Владимир Зеленский планирует выступить с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 1 декабря
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили пресс- секретарь президента Украины Сергей Никифоров и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Это ежегодное послание президента к Верховной Раде. Это предусмотрено законодательством. Конечно, мы ожидаем президента в парламенте. Насколько я знаю, это планируется на 1 декабря", - сказала Кравчук.
Также информацию подтвердил Никифоров.
Обращение будет относиться к ситуации в стране и положению Украины на международной арене.
Глава партии "Голос" Ярослав Железняк опубликовал письмо Зеленского главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку в своем телеграмм-канале.
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