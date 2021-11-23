Зеленский планирует выступить с посланием в Раде 1 декабря

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили пресс- секретарь президента Украины Сергей Никифоров и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.



"Это ежегодное послание президента к Верховной Раде. Это предусмотрено законодательством. Конечно, мы ожидаем президента в парламенте. Насколько я знаю, это планируется на 1 декабря", - сказала Кравчук.



Также информацию подтвердил Никифоров.



Обращение будет относиться к ситуации в стране и положению Украины на международной арене.



Глава партии "Голос" Ярослав Железняк опубликовал письмо Зеленского главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку в своем телеграмм-канале.