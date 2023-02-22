Зеленский планирует посетить саммит НАТО в Литве, - посол
Посол Украины в Литве Петр Бешта сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе
Об этом он сказал в комментарии BNS .
"Мы это планируем. Первое, что нам нужно, это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Надеемся его получить и надеемся, что кардинально изменили ситуацию, связанную с войной в Украине", - сказал Бешта.
Поддержка Украины будет одной из основных тем во время встречи лидеров НАТО в Литве в июле.
"Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе о том, что как только закончится война, Украина станет членом НАТО", – отметил посол.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на итоговом брифинге встречи главы МИД Украины с представителями НАТО и ЕС отметил , что президент Путин не готовится к миру, и это является показателем для усиления и наращивания усилий Альянса.
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