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Обновлено

Зеленский планирует посетить саммит Европейского политического сообщества в Испании, - Reuters

5 октября, 2023 четверг
10:26
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября посетит саммит Европейского политического сообщества в Гранаде в Испании для содействия сотрудничеству между более чем 40 странами

Об этом пишет Reuters.

О визите Зеленского не было объявлено ранее из соображений безопасности. Официальные лица, знакомые с планами, сказали, что он примет участие в саммите, что позволит ему настаивать на более срочной военной помощи для Украины, такой как системы ПВО.

Встреча в Гранаде также дает шанс подтвердить свою приверженность Украине на фоне политической нестабильности в США таким лидерам как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Справка . Европейское политическое сообщество создано 9 мая 2022 г. по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона во время тогдашнего председательства Франции в ЕС.

Это платформа для политических и стратегических дискуссий по поводу будущего Европы. В Гранаде состоится уже третья встреча в таком формате для обсуждения важнейших вопросов, волнующих европейцев на всем континенте. Предыдущие два саммита ЕПС прошли в Чешской Республике и Молдове.

  • Лидеры около 50 стран соберутся 5-6 октября в испанском городе Гранада на третьей встрече в рамках Европейского политического сообщества (ЕПС).
ЕС
Владимир Зеленский
Испания
Война с Россией
поддержка Украины
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