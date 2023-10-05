Зеленский планирует посетить саммит Европейского политического сообщества в Испании, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

О визите Зеленского не было объявлено ранее из соображений безопасности. Официальные лица, знакомые с планами, сказали, что он примет участие в саммите, что позволит ему настаивать на более срочной военной помощи для Украины, такой как системы ПВО.

Встреча в Гранаде также дает шанс подтвердить свою приверженность Украине на фоне политической нестабильности в США таким лидерам как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Справка . Европейское политическое сообщество создано 9 мая 2022 г. по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона во время тогдашнего председательства Франции в ЕС.

Это платформа для политических и стратегических дискуссий по поводу будущего Европы. В Гранаде состоится уже третья встреча в таком формате для обсуждения важнейших вопросов, волнующих европейцев на всем континенте. Предыдущие два саммита ЕПС прошли в Чешской Республике и Молдове.