Зеленский первым из президентов выступит онлайн перед парламентом Швейцарии
Президент Владимир Зеленский обратится в швейцарский парламент из-за видеосвязи в четверг, 15 июня
Об этом стало известно во время заседания парламента Швейцарии, сообщает "Европейская правда".
О выступлении Зеленского объявил спикер Национального совета (нижней палаты) Швейцарии Мартин Кандинас в начале дебатов, добавив, что дата была выбрана по согласованию с украинской стороной. Продолжительность выступления не уточняется.
Сразу после объявления лидер парламентской группы крайней правой Швейцарской народной партии Томас Аэши раскритиковал решение разрешить Зеленской выступить, заявив, что это можно расценивать как влияние на дебаты по поставкам оружия и боеприпасов.
Позже он заявил, что большинство членов его фракции на выступлении президента Украины не будут присутствовать.
Отметим, что Зеленский станет первым президентом, который выступит в швейцарском парламенте по видеосвязи.
С 1970 г. в законодательном органе страны выступили 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел и глава сената.
- В марте 2022 г. президент Украины выступал с речью перед группой людей, собравшихся в Берне на День солидарности с Украиной. Тогда он призвал Швейцарию занять более сильную позицию в отношении российских олигархов.
- Парламентский комитет в Швейцарии 12 мая рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия. Однако 1 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии.
- В этот же день швейцарский концерн Ruag официально обратился к правительству с просьбой разрешить экспорт 96 танков Leopard 1, несмотря на позицию нейтралитета страны.
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