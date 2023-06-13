Зеленский перенес день празднования в Украине медицинского работника
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня медицинского работника 27 июля
Соответствующий указ №327/2023 обнародован на сайте главы государства.
"Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, свидетельствуя о преданности медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения – День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля", - говорится в указе.
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Сообщается, что предыдущий указ президента Украины от 3 июня 1994 г. № 281/94 "О Дне медицинского работника" 18 июня - утратил силу.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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