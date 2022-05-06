Зеленский: переговоры с РФ станут невозможными, если оккупанты уничтожат украинских военных и гражданских на Азовстали

Об этом он сказал во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания), передает ОПУ.

"Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне" , – заметил Зеленский.

Он сказал, что сегодня, 6 мая, благодаря усилиям Украины, Международному комитету Красного Креста и Организации Объединенных Наций наконец-то удалось найти формат для эвакуации мирных людей с заблокированного завода "Азовсталь".

По его словам, Мариуполь разрушен до основания.

По его мнению, блокада города российскими оккупантами является намеренным шагом, проявлением ненависти и терроризма. За такую жестокость несет ответственность, прежде всего, информационно-пропагандистская машина Российской Федерации, и с этой проблемой еще предстоит разбираться.

"Они смогли развить такую ненависть еще до начала полномасштабной войны. Они этим занимались долгие годы, и сейчас все это выливается в пытки", - добавил Зеленский.

30 апреля оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских.

1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц. 3 мая в Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди.

3 мая российские оккупанты в очередной раз начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь".

О начале третьего этапа эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" сообщил 5 мая генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что с завода "Азовсталь" удалось вывезти почти 500 человек.

6 мая из Азовстали удалось вытащить 50 женщин, детей и пожилых людей.

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