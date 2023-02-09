Зеленский передал Санду информацию о планах Кремля по захвату власти в Молдове

Об этом Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского Совета 9 февраля, передает РБК-Украина.

Так, президент Украины Владимир Зеленский утвердил, что передал своей коллеге Маи Санду данные о планах Кремля по взятию Молдовы под контроль:

"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", - рассказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что он не знает, отдала ли Москва приказ действовать именно по этому плану, однако в нем узнает, что РФ собиралась делать.

"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности, в Европе", - добавил президент.