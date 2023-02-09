Зеленский передал Санду информацию о планах Кремля по захвату власти в Молдове
Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть
Об этом Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского Совета 9 февраля, передает РБК-Украина.
Так, президент Украины Владимир Зеленский утвердил, что передал своей коллеге Маи Санду данные о планах Кремля по взятию Молдовы под контроль:
"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", - рассказал президент Украины.
Владимир Зеленский добавил, что он не знает, отдала ли Москва приказ действовать именно по этому плану, однако в нем узнает, что РФ собиралась делать.
"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности, в Европе", - добавил президент.
- Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил , что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
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