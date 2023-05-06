Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего командира роты из "Холодного Яра"
Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего командира мотопехотной роты мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", капитана Валерия Глебова.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
"Этот шеврон, шеврон Героя Украины, мне передала его дочь Виктория. Я буду беречь его. Это большая честь для меня", - сказал Зеленский.
6 мая президент Украины Владимир Зеленский от имени всего украинского народа поздравил с коронацией короля Чарльза III и королеву Камиллу.
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