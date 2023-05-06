Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего командира роты из "Холодного Яра"

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Этот шеврон, шеврон Героя Украины, мне передала его дочь Виктория. Я буду беречь его. Это большая честь для меня", - сказал Зеленский.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский от имени всего украинского народа поздравил с коронацией короля Чарльза III и королеву Камиллу.