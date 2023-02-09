Зеленский передал королю Бельгии обломок сбитого в Украине российского Су-25
Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом в Королевском дворце в Брюсселе – официальной резиденции бельгийского монарха
Об этом сообщает Бельгийская монархия.
В ходе встречи Зеленский передал фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Украинские пилоты написали на нем слова "Вместе победим", - говорится в сообщении Бельгийской монархии в Twitter.
- Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС. Во время выступления в Европарламенте он сказал , что Украина сейчас защищается от наиболее антиевропейской силы и борется против пренебрежения и за общие для всех стран Европы ценности.
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