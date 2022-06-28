Об этом Зеленский сообщил в twitter .

"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне саммита НАТО в Мадриде. Указал на важность мощной противоракетной обороны для Украины для предотвращения российских терактов", - написал Зеленский.

Саммит Альянса в Мадриде пройдет с 28 по 30 июня.

27 июня Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде.

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