Зеленский перед голосованием за санкции против "Северного потока-2" обратился в Сенат США

Об этом он написал в Twitter.

Зеленский поблагодарил сенатора-республиканца Теда Круза, который добивался рассмотрения законопроекта блокированием назначений кандидатов Белого дома на дипломатические должности и поблагодарил лидера демократического большинства Чака Шумера, который согласился на рассмотрение проекта.

"Благодарю сенаторов Шумера и Круза за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", - призвал Зеленский.