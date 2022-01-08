Зеленский перед голосованием за санкции против "Северного потока-2" обратился в Сенат США
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Об этом он написал в Twitter.
Зеленский поблагодарил сенатора-республиканца Теда Круза, который добивался рассмотрения законопроекта блокированием назначений кандидатов Белого дома на дипломатические должности и поблагодарил лидера демократического большинства Чака Шумера, который согласился на рассмотрение проекта.
"Благодарю сенаторов Шумера и Круза за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", - призвал Зеленский.
- 4 января стало известно, что Сенат США проголосует за законопроект о санкциях по российскому газопроводу "Северный поток-2" до 14 января.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное