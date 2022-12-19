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Зеленский озвучил, сколько новых "шахедов" получила Россия от Ирана

19 декабря, 2022 понедельник
16:03
война с Россией

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, которую РФ получила от Ирана

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

"Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 "шахеда". Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно. Это "шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук – столько всего "шахедов" сейчас получены государством-террористом", – сказал он.

Он напомнил, что Россия использует ракеты и иранские дроны для ударов по Украине, прежде всего, по нашей энергетике.

"Только один недавний массированный удар по Украине задел более 20 миллионов наших людей. В результате города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер 16 декабря были отключены от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионам людей были прерваны поставки воды и тепла", – добавил Зеленский.

Зеленский призвал лидеров JEF помочь остановить российский террор, в частности, путем предоставления Украине необходимого вооружения.

  • 7 декабря издание Zeit отметило, что Россия, вероятно, заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет.

  • 9 декабря в минобороны Великобритании предположили, что Россия исчерпала первую партию беспилотников "Шахед" и уже получила от Ирана следующую.

  • Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако были попадания в объекты критической инфраструктуры.

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Владимир Зеленский
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