Зеленский озвучил Politico крайние сроки освобождения оккупированных территорий. Потом будет трудно
Следующие 3–6 недель станут решающими в противостоянии с Россией
Об этом пишет Politico со ссылкой на главу Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, встречавшегося с президентом Владимиром Зеленским.
Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель. В противном случае это станет гораздо труднее.
По словам Смита, украинские официальные лица хотят добиться мирного соглашения с россиянами, но сначала необходимо отвоевать оккупированные территории. "Помогите им сейчас, насколько это возможно. Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал он, передавая главный месседж, услышавший от Зеленского и других.
"Пока еще лето, но быстро приближаются зимние месяцы. Низкие температуры и жестокие условия замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение, которая в основном выгодна России. Дополнительная поддержка сейчас – до того, как силы Путина зафиксируют свои успехи – гораздо лучше, чем помощь позже", – пишет издание.
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