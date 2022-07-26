Об этом пишет Politico со ссылкой на главу Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, встречавшегося с президентом Владимиром Зеленским.

Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель. В противном случае это станет гораздо труднее.

По словам Смита, украинские официальные лица хотят добиться мирного соглашения с россиянами, но сначала необходимо отвоевать оккупированные территории. "Помогите им сейчас, насколько это возможно. Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал он, передавая главный месседж, услышавший от Зеленского и других.

"Пока еще лето, но быстро приближаются зимние месяцы. Низкие температуры и жестокие условия замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение, которая в основном выгодна России. Дополнительная поддержка сейчас – до того, как силы Путина зафиксируют свои успехи – гораздо лучше, чем помощь позже", – пишет издание.

И.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня в эфире Еспресо рассказал, что россияне перебрасывают под Херсон остатки техники с других направлений.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что для контрнаступления ВСУ на Херсонщине нужно уничтожить железнодорожные мосты через Днепр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb