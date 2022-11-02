Зеленский озвучил главный приоритет Украины после победы над Россией
После победы над Россией главным приоритетом не только Украины, но и других стран будет безопасность
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью чешскому телевидению.
"После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность будет приоритетом номер один. Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что она не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они (россияне, - ред.) изменят свое отношение к миру и своему обществу", - сказал Зеленский.
Он отметил, что украинцы должны обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде. Глава государства заявил, что предложил премьер-министру Чехии создать оборонительные отношения между странами. Это, по его словам, поможет создать надежную оборонную систему для будущих поколений.
- Бывший специальный представитель государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер заявил , что единственный финал российско-украинской войны - это безоговорочное поражение России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.61Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное