Зеленский озвучил главный приоритет Украины после победы над Россией

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью чешскому телевидению.



"После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность будет приоритетом номер один. Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что она не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они (россияне, - ред.) изменят свое отношение к миру и своему обществу", - сказал Зеленский.



Он отметил, что украинцы должны обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде. Глава государства заявил, что предложил премьер-министру Чехии создать оборонительные отношения между странами. Это, по его словам, поможет создать надежную оборонную систему для будущих поколений.

Бывший специальный представитель государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер заявил , что единственный финал российско-украинской войны - это безоговорочное поражение России.

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