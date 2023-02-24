Об этом пишет Bild.

Согласно сообщению, украинское правительство рассчитывало на этот визит как символический жест в годовщину полномасштабного вторжения РФ, оно было бы важным на фоне предстоящих поставок танков Leopard и упорных боев на востоке Украины.

"Между Киевом и Берлином состоялись переговоры на этой почве, но для Шольца, который сегодня вечером едет в Индию, поездка в Украину, пожалуй, была бы слишком спонтанной", - пишет издание.

В то же время, как напоминает СМИ, сегодня, уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения РФ, в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий .

"Шольц же посетил Украину только один раз в июне (2022 года, - ред.), в компании с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги", - напоминает издание.