Зеленский ожидает скорейшего принятия закона о НАБУ и избрания нового прокурора САП

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщает пресс-центр Офиса президента .



В частности, по словам президента, в ближайшее время будут сделаны шаги в направлении полной реализации антикоррупционной реформы.



"При некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосования во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро", - сказал он, выразив уверенность, что при условии слаженной работы депутатов закон будет принят на ближайшей пленарной неделе.



Кроме того, Зеленский убежден, что вскоре будет завершен конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



«Мы немного поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта Комиссия (Комиссия по избранию руководителя САП. - ред.) соберется. Также у нас будет завершен конкурс, и мы наконец получим прокурора САП ", - отметил президент.



По словам президента, существует определенное сопротивление реформе внутри судейского корпуса. Так, Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины относительно конституционности норм закона о порядке избрания и назначения членов ВСП.



Вскоре произойдет перезагрузка и самого Конституционного Суда, уверен Зеленский.



"Будет перезагрузка Конституционного Суда, как только полностью будет обновлен его состав. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет ", - отметил он.



Президент подчеркнул, что, кроме закона о НАБУ и закона о реформе Службы безопасности Украины, были задержки в принятии других важных законопроектов из-за отдельных "влиятельных людей".



«Уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс», - резюмировал Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb