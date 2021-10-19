Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Зеленский ожидает скорейшего принятия закона о НАБУ и избрания нового прокурора САП

Зеленский ожидает скорейшего принятия закона о НАБУ и избрания нового прокурора САП

19 октября, 2021 вторник
07:20
Общество

Президент Владимир Зеленский убежден, что в ближайшее время ускорится реализация судебной реформы и произойдет перезагрузка Конституционного Суда

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщает пресс-центр Офиса президента .

В частности, по словам президента, в ближайшее время будут сделаны шаги в направлении полной реализации антикоррупционной реформы.

"При некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосования во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро", - сказал он, выразив уверенность, что при условии слаженной работы депутатов закон будет принят на ближайшей пленарной неделе.

Кроме того, Зеленский убежден, что вскоре будет завершен конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Мы немного поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта Комиссия (Комиссия по избранию руководителя САП. - ред.) соберется. Также у нас будет завершен конкурс, и мы наконец получим прокурора САП ", - отметил президент.

По словам президента, существует определенное сопротивление реформе внутри судейского корпуса. Так, Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины относительно конституционности норм закона о порядке избрания и назначения членов ВСП.

Вскоре произойдет перезагрузка и самого Конституционного Суда, уверен Зеленский.

"Будет перезагрузка Конституционного Суда, как только полностью будет обновлен его состав. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет ", - отметил он.

Президент подчеркнул, что, кроме закона о НАБУ и закона о реформе Службы безопасности Украины, были задержки в принятии других важных законопроектов из-за отдельных "влиятельных людей".

«Уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс», - резюмировал Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

КСУ
НАБУ
САП
Читайте также:
16 октября, 2021 суббота
После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний
Володимир Зеленський
title.author Виталий Портников
18 октября, 2021 понедельник
Виталий Портников: Зеленский топит и себя, и страну
Василь Ломаченко
16 октября, 2021 суббота
Ломаченко перед боем с ексчемпионом мира попрощался с Украиной
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.48
  • EUR
    Покупка 30.26
    Продажа 30.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
19 октября
08:25
"Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
08:13
Коронавирус: за сутки более 15,5 тыс. случаев, 538 человек скончались
08:00
Инфографика
ФК "Шахтер"
"Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
07:57
Сын Шефира за работу помощником нардепа получил из бюджета около 600 тыс. грн, - журналисты
07:39
КНДР провела испытания ракет
КНДР запустила две баллистические ракеты, Сеул созывает Совбез
07:00
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
2021, понедельник
18 октября
22:52
Суд арестовал боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования
22:25
На Харьковщине водитель-нарушитель сбил полицейского, который выписывал ему штраф за превышение скорости
21:58
Людмила Буймистер
Фракция "Слуг" постановила исключить нардепа Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
21:30
После перерыва в 23 года: руководители МИД Украины и ЮАР возобновили контакты
21:27
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу
21:24
"Верес" победил "Черноморец" в последнем матче 11-го тура УПЛ
21:15
Эксклюзив
Украина пройдет отопительный сезон без стрессов, если зима не будет слишком длинной и холодной, - Павлюк
21:09
МВФ
Миссия МВФ завершила работу в Украине: достигнуто соглашение для дальнейшего сотрудничества, Фонд может предоставить около $ 700 млн
20:47
вирус маска
ЕС планирует исключить Украину из списка COVID-безопасных для путешествий стран, - журналист
20:14
В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова
19:36
Дмитрий Кулеба
"Наихудший сценарий уже состоялся": Кулеба ответил на заявление Пескова о перспективе вступления Украины в НАТО
19:17
ОБСЕ
ОБСЕ призвала оккупантов разблокировать работу наблюдателей в ОРДО, Украина назвала действия РФ разрушением Минских соглашений
19:00
COVID-19
Украинские ученые заявили об обнаружении веществ, которые могут предотвратить острую пневмонию от COVID-19
19:00
Карим Бензема
Тренер "Шахтера" назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч"
18:46
метрополитен
Метро Киева будет работать на час дольше 19 октября
18:30
Зеленский
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
18:26
Дмитрий Песков
Представитель Путина заявил, что вступление Украины в НАТО "может заставить Россию принять активные меры"
18:21
Джошуа начал подготовку к реваншу с Усиком
18:13
Колин Пауэлл
Умер первый темнокожий госсекретарь США Пауэлл
17:57
беспилотник
Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотник и стреляли из гранатометов
17:45
Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин приедет в Киев 19 октября
17:35
Наталья Диденко
В Украину идет похолодание, - синоптик Наталья Диденко
17:11
СOVID
Хмельницкая инфекционная больница на 99% заполнена больными COVID-19
17:06
Наша миротворческая миссия требует, чтобы Олимпиаду воспринимали, как политически нейтральную территорию, - президент МОК
16:49
Георгий Бущан
"Барселона" - "Динамо": какие игроки киевлян отправились на матч Лиги чемпионов
16:47
Руслан Стефанчук
Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перевода часов, - Стефанчук
16:38
газ
Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на ноябрь
16:35
Петр Порошенко встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Куин
16:25
вакцина
Минздрав готовит перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса
16:20
Юрий Витренко
Нафтогаз подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" и выступит против предоставления сертификата, - Витренко
16:07
Виталий Кличко
"Усиление децентрализации": Кличко пообещал инициировать создание в Киеве районных советов
16:03
Прежде чем облагать налогами владельцев огородов, Зеленский должен ответить за $ 40 млн в оффшорах от Коломойского, - Ирина Геращенко
15:51
COVID-19
В Харькове заняты все COVID-кровати с кислородом, - горсовет
15:51
Андрей Лунин
Украинец Лунин начал переговоры с немецким топ-клубом, он решил уйти из "Реала"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV