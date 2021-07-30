Зеленский ожидает от правительства изменений в закон о национальном сопротивлении
В пятницу, 30 июля Зеленский направил письмо Шмыгалю с задачей за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон о национальном сопротивлении с целью согласования его норм с положениями Конституции Украины
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский напомнил, что 16 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах национального сопротивления", который он в целом поддержал и подписал, однако при подготовке документа ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.
"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - отметил в письме Президент.
Как известно, речь идет о предоставлении Кабинета Министров полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное; изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятие у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобное. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом Украины "О правовом режиме военного положения".
Кроме того, закон о нацсопротивлении содержит положения относительно нераспространения действия закона об административных услугах на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей и подразделений территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подготовки населения к участию в движении национального сопротивления, а также зачисления аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
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