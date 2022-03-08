Зеленский отзывает военных со всех миротворческих миссий в защиту Украины, - Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев вместе с оборудованием по всему миру для усиления украинской армии в отпор агрессии российской федерации.
Фотографию соответствующего указа опубликовал заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства Андрей Сибига в Фейсбуке, передает Эспрессо.TV .
"Президент Украины В.Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для ужесточения нашей армии в отпоре российской агрессии", – отметил Сибига.
На момент публикации новости текст указа еще не был опубликован на официальной странице Офиса президента.
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