Зеленский отзывает военных со всех миротворческих миссий в защиту Украины, - Офис президента

Фотографию соответствующего указа опубликовал заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства Андрей Сибига в Фейсбуке, передает Эспрессо.TV .

"Президент Украины В.Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для ужесточения нашей армии в отпоре российской агрессии", – отметил Сибига.



На момент публикации новости текст указа еще не был опубликован на официальной странице Офиса президента.

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