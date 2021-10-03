Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Об этом он заявил на брифинге в Трускавце, сообщает УНИАН.

По словам Зеленского, он еще ничего не решил по поводу участия в следующих президентских выборах.

"Я ничего не решил по поводу второго срока. Что касается того, что я уйду, когда выполню все обещания, то я говорил немного о другом. Я сказал, что, если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, то не успеем это сделать", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что свой первый срок точно доработает до конца.

"Но это также не значит, что, если я успею это сделать за четыре с половиной года, то я за пол года до конца своей каденции пойду. Я до конца точно поработаю", - пообещал Зеленский.