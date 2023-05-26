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Зеленский ответил на петицию по поводу регистрируемых партнерств для однополых пар

26 мая, 2023 пятница
14:35
Общество

Украина выбрала движение навстречу европейским стандартам, в основе которых среди прочего – права человека. Поэтому власть работает над легализацией гражданских партнерств

Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на петицию по поводу регистрируемых партнерств для однополых пар.

По его словам, защита основных прав человека является основной обязанностью государства.

"Министерство юстиции Украины работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства с определением правовых основ, порядка и последствий его государственной регистрации, а также правового статуса и личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей партнеров с учетом особенностей уже имеющихся правовых институтов", – отметил Зеленский.

При этом он напомнил, что единственным органом законодательной власти в Украине является парламент.

"Я обратился к голове Верховной Рады Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос. Учитывая, что в соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, с аналогичным письмом я обратился к премьер-министру Украины. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины", - резюмировал Зеленский.

Новости
Украина
Владимир Зеленский
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