Зеленский ответил на петицию по переименованию РФ на Московию

Об этом говорится на сайте президента Украины.

23 ноября на сайте главы государства опубликовали петицию про официальное переименование России на Московию, в частности предложили заменить термины "российский" и "Российская Федерация" на "московский" и "Московская Федерация". Позже обращение собрало 25 тыс. голосов, необходимых для его рассмотрения президентом.

"Поставленный в петиции вопрос нуждается в тщательной проработке как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к Премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информирование меня и автора петиции о результатах", - отметил Владимир Зеленский.