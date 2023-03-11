Зеленский ответил на петицию по переименованию РФ на Московию
Президент Владимир Зеленский обнародовал ответ на петицию граждан о переименовании России на Московию, уже набравшую 25 тыс. голосов
Об этом говорится на сайте президента Украины.
23 ноября на сайте главы государства опубликовали петицию про официальное переименование России на Московию, в частности предложили заменить термины "российский" и "Российская Федерация" на "московский" и "Московская Федерация". Позже обращение собрало 25 тыс. голосов, необходимых для его рассмотрения президентом.
"Поставленный в петиции вопрос нуждается в тщательной проработке как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к Премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информирование меня и автора петиции о результатах", - отметил Владимир Зеленский.
- Напомним, 8 марта граждане предложили на месте памятника Ленину в Киеве установить сооружение в память о расстрелянном российским войском украинском бойце.
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