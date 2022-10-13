Зеленский ответил на петицию об отмене визового режима с Беларусью
Петиция об отмене визового режима с Беларусью набрала необходимые 25 тыс. голосов, и на нее дал ответ президент Украины Владимир Зеленский
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Ответ на петицию президент дал 12 октября. Он поручил Кабинету Министров Украины рассмотреть этот вопрос и "продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан".
Также Владимир Зеленский отметил, что с 26 февраля 2022 года все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, который работает в ограниченном режиме. Через него осуществляется пропуск граждан Украины, возвращающихся из-за границы на территорию нашей страны.
"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной", - подчеркнул Зеленский.
- 1 июля вступил в силу закон о введении визового режима с Россией.
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