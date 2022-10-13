Зеленский ответил на петицию об отмене визового режима с Беларусью

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Ответ на петицию президент дал 12 октября. Он поручил Кабинету Министров Украины рассмотреть этот вопрос и "продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан".

Также Владимир Зеленский отметил, что с 26 февраля 2022 года все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, который работает в ограниченном режиме. Через него осуществляется пропуск граждан Украины, возвращающихся из-за границы на территорию нашей страны.

"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

1 июля вступил в силу закон о введении визового режима с Россией.