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Зеленский ответил на петицию о запрете вручения повесток на блокпостах

1 августа, 2022 понедельник
20:48
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете вручать гражданам повестки в военкомат в общественных местах и на блокпостах

Ответ Зеленского обнародован на сайте Офиса президента .

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", - ответил Зеленский.

Президент напомнил, что определение способов уведомления военнообязанных о призыве на военную службу в условиях общей мобилизации относится к компетенции правительства и Генштаба ВСУ.

"Порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток (сообщений) регулируется соответствующими актами Кабинета министров Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в ответе президента.

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военные силы Украины
мобилизация
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Денис Шмыгаль
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