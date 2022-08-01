Зеленский ответил на петицию о запрете вручения повесток на блокпостах
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете вручать гражданам повестки в военкомат в общественных местах и на блокпостах
Ответ Зеленского обнародован на сайте Офиса президента .
"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", - ответил Зеленский.
Президент напомнил, что определение способов уведомления военнообязанных о призыве на военную службу в условиях общей мобилизации относится к компетенции правительства и Генштаба ВСУ.
"Порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток (сообщений) регулируется соответствующими актами Кабинета министров Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в ответе президента.
- Напомним, ранее на сайте президента набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция о запрете вручения повесток на блокпостах и в общественных местах.
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