Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Вместо российской императрицы авторы обращения предлагали заменить на памятник американскому актеру Билли Геррингтону.

"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - говорится в ответе Зеленского.

Президент отметил важность защиты национальных интересов и очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "которая закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

1 июля на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

18 июня псевдоочельник Херсонщины Владимир Сальдо обратился к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому с инициативой установить памятник Екатерине II в Херсоне.

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