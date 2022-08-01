Зеленский ответил на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе
Президент направил этот вопрос на рассмотрение местных депутатов
Об этом идет речь на сайте президента Украины.
Владимир Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Вместо российской императрицы авторы обращения предлагали заменить на памятник американскому актеру Билли Геррингтону.
"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - говорится в ответе Зеленского.
Президент отметил важность защиты национальных интересов и очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "которая закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".
- 1 июля на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе.
- 18 июня псевдоочельник Херсонщины Владимир Сальдо обратился к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому с инициативой установить памятник Екатерине II в Херсоне.
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