Зеленский ответил на петицию о снятии запрета на выезд мужчин за границу
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене ограничений на выезд мужчин призывного возраста за границу заявил, что они будут сняты после отмены военного положения
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
В ответе Зеленского говорится, что в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства в Украине с 24 февраля введено военное положение. Поэтому в период его действия конституционные права и свободы человека и гражданина могут ограничиваться.
"Отмена ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что правила пересечения границы, ограничения и категории граждан, которые могут ее осуществлять, устанавливаются Кабмином.
"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы", - отметил Зеленский.
Электронная петиция №22/140908-эп с призывом снять ограничения на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тыс. подписей для рассмотрения в конце июля.
Ее инициатор Юлия Булавина выразила убеждение, что воевать должны боеспособные граждане, а айтовцы, социальные, креативные, технические и другие специалисты могут помогать на информационном фронте и могут быть более полезными за рубежом.
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- 11 июня Зеленский в ответ на петицию об отмене запрета мужчинам покидать страну во время всеобщей мобилизации, поручил правительству разобраться со злоупотреблениями в этой сфере.
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