Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

В ответе Зеленского говорится, что в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства в Украине с 24 февраля введено военное положение. Поэтому в период его действия конституционные права и свободы человека и гражданина могут ограничиваться.

"Отмена ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что правила пересечения границы, ограничения и категории граждан, которые могут ее осуществлять, устанавливаются Кабмином.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы", - отметил Зеленский.

Электронная петиция №22/140908-эп с призывом снять ограничения на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тыс. подписей для рассмотрения в конце июля.

Ее инициатор Юлия Булавина выразила убеждение, что воевать должны боеспособные граждане, а айтовцы, социальные, креативные, технические и другие специалисты могут помогать на информационном фронте и могут быть более полезными за рубежом.

22 мая Владимир Зеленский заявил , что петиция о разрешении мужчинам выезжать за границу во время войны должна адресоваться родителям погибших воинов.

11 июня Зеленский в ответ на петицию об отмене запрета мужчинам покидать страну во время всеобщей мобилизации, поручил правительству разобраться со злоупотреблениями в этой сфере.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb