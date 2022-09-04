Зеленский ответил на петицию о легализации порно
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации порно и поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть этот вопрос
Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.
Как говорится в сообщении, Владимир Зеленский 2 августа ответил на петицию о легализации порно и передал полномочия изучить этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.
Президент Украины сослался на Закон Украины "О защите общественной морали" как основной документ, регулирующий производство и обращение в любой форме предметов и продукции порнографического характера. Однако Зеленский отметил, что вопрос легализации порнографии регулируется другим органом власти.
"В соответствии с Законом, Кабинет Министров Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мероприятий сексуального характера, координирует и контролирует деятельность министерств и других центральных органов государственной исполнительной власти в этой сфере", - говорится в ответе Президента Украины.
Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.
- 4 июля на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой легализовать эротику и порно на территории Украины, она набрала необходимый минимум – 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
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