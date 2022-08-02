Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков
Президент Украины отреагировал на петицию с просьбой легализовать однополые браки в Украине
Об этом идет речь на сайте главы государства.
Зеленский заявил, что, согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.
Конституцию же, в свою очередь, нельзя изменять во время военного положения. Однако правительство готовило варианты документов о легализации в Украине регистрируемого гражданского партнерства.
Зеленский обратился к премьер-министру, чтобы рассмотреть изложенное в петиции предложение. Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах".
Президент поблагодарил всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. "В современном мире уровень демократичности общества измеряется в частности из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан", – говорится в ответе президента.
Петицию инициировала Анастасия Совенко 3 июня 2022 года.
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