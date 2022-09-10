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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зеленский ответил, могут ли состояться переговоры с Россией

Зеленский ответил, могут ли состояться переговоры с Россией

10 сентября, 2022 суббота
23:57
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока никакие переговоры с РФ по завершению войны невозможны

Об этом Зеленский сказал во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

Российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции, уверен Владимир Зеленский.

"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, нет уверенности, что россияне будут придерживаться своих обещаний.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те, или другие дипломатические шаги", – объяснил президент Украины Владимир Зеленский.

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