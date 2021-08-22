Зеленский ответил Меркель: "Я бы не смешивал два вопроса - по" Северному потоку 2 "и по производству водорода"
После того как на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель озвучила ряд тезисов, которые, очевидно, должны были смягчить беспокойство официального Киева из-за начала работы газопровода "Северный поток 2", взял слово Зеленский
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Я бы не смешивал два вопроса - по" Северному потоку 2 "и по производству водорода. Что касается производства водорода ( "зеленого" водорода, о котором перед этим говорила Меркель, - ред.), мы в этом вопросе достаточно конкретны. Я знаю, что господин Витренко, руководитель НАК "Нафтогаз", уже встречался и беседовал с немецкими партнерами. Некоторые детали я знаю. Но это, знаете, это о перспективе. А "Северный поток" - это не о перспективе, это, опять хочу сказать, такая опасная вещь сегодня ", - изложил украинскую позицию президент Владимир Зеленский.
"Еще раз: замена газотранспортной системы " зеленой " инфраструктурой - это точно будет дольше, чем до 2024 года", - добавил он.
В 2021-м, напомним, истекает срок действия российско-украинского договора о транзите Украиной газа для европейских потребителей.
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"Поэтому я считаю, что это разные вещи", - подчеркнул глава украинского государства.
А "Северный поток 2" он считает несущим "большие риски для Украины".
Стороны согласились, что решение вопроса "Северного потока 2" следует продолжить уже на уровне ЕС.
Украина инициирует проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством Германии по выработке механизма, который будет гарантировать энергетическую безопасность Украинского государства.
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