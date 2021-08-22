Зеленский ответил Меркель: "Я бы не смешивал два вопроса - по" Северному потоку 2 "и по производству водорода"

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



"Я бы не смешивал два вопроса - по" Северному потоку 2 "и по производству водорода. Что касается производства водорода ( "зеленого" водорода, о котором перед этим говорила Меркель, - ред.), мы в этом вопросе достаточно конкретны. Я знаю, что господин Витренко, руководитель НАК "Нафтогаз", уже встречался и беседовал с немецкими партнерами. Некоторые детали я знаю. Но это, знаете, это о перспективе. А "Северный поток" - это не о перспективе, это, опять хочу сказать, такая опасная вещь сегодня ", - изложил украинскую позицию президент Владимир Зеленский.



"Еще раз: замена газотранспортной системы " зеленой " инфраструктурой - это точно будет дольше, чем до 2024 года", - добавил он.



В 2021-м, напомним, истекает срок действия российско-украинского договора о транзите Украиной газа для европейских потребителей.



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"Поэтому я считаю, что это разные вещи", - подчеркнул глава украинского государства.



А "Северный поток 2" он считает несущим "большие риски для Украины".



Стороны согласились, что решение вопроса "Северного потока 2" следует продолжить уже на уровне ЕС.



Украина инициирует проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством Германии по выработке механизма, который будет гарантировать энергетическую безопасность Украинского государства.

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