Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Президент Владимир Зеленский ответил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны и напомнил, что от отмены торговли между странами пострадает именно Беларусь
Об этом он сказал во время пресс-конференции с Макроном.
"Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал - попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью: 1,5 млрд экспортирует Украина, 4,5 млрд - Беларусь в Украину", - заявил Зеленский.
Также он добавил, что Украина может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.
"Если страны начинают ограничивать торговлю, то от этого кто страдает? Если есть желание в каменный век перейти - можем сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь", - отметил Зеленский.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Путина по поводу выполнения Минских соглашений Украиной "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица".
- Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что говорил с Владимиром Путиным о "финляндизации" Украины.
- Также президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля.
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