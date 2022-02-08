Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов

Об этом он сказал во время пресс-конференции с Макроном.



"Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал - попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью: 1,5 млрд экспортирует Украина, 4,5 млрд - Беларусь в Украину", - заявил Зеленский.



Также он добавил, что Украина может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.



"Если страны начинают ограничивать торговлю, то от этого кто страдает? Если есть желание в каменный век перейти - можем сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь", - отметил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Путина по поводу выполнения Минских соглашений Украиной "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица".

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что говорил с Владимиром Путиным о "финляндизации" Украины.

Также президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля.