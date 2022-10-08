Зеленский ответил, какая ситуация сейчас на Бахмутском направлении

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"В эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях - в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства. Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень- очень сложно, очень жесткие бои. Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении", - заявил Владимир Зеленский.

Президент также признался, что Украина работает над тем, чтобы улучшить ПВО.

"Благодарю всех наших зенитчиков и каждого, кто вовлечен в противовоздушную оборону Украины. Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов – ускорять решение партнеров по предоставлению Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества ", – говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует сохранение жизни всем россиянам, которые сдадутся в плен.

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