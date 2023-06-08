На таких темах акцентируют международные издания 8 июня:

Катастрофа на Каховской ГЭС

Всю среду продолжалась эвакуация пострадавших от наводнения в Херсонской области, пишет The Washington Post , говоря, что причина катастрофы осталась невыясненной, Украина и Россия обвинили друг друга. Однако потерявшие все украинцы знают, кто виноват в этой беде – только россияне, люди плача покидали затопленные дома и проклинали Россию. Речь идет о том, что в отличие от хаотического реагирования на спасение людей на затопленной территории оккупированных РФ масштабные спасательные работы на подконтрольной Украине территории продолжались бесперебойно и эффективно до позднего вечера.

Фото: Дмитрий Дидора

Вместе с тем власти в Херсоне не комментируют, как разрушение дамбы и наводнения могут повлиять на военные действия. Но спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что подрыв дамбы не изменит военных планов, а наводнение вблизи линии фронта не сдержит сил украинской армии, потому что главное препятствие – это Россия.

Спасательная операция после обрушения Каховской дамбы демонстрирует устойчивость украинцев, отмечает The Guardian. Паводковые воды продолжали расти, а армия лодок спасала людей и их домашних животных. Жители Херсона говорили, что удалось спасти украинцев из подконтрольных России территорий и даже через реку, поскольку оккупантам пришлось отступить во избежание наводнения. Все как один утверждают, что не имеют другого выхода, как продолжать борьбу, они пережили российскую оккупацию, поэтому не могут убежать, а должны выдержать.

Также издание пишет , что есть первые жертвы в результате затопления из-за подрыва Каховской дамбы. Президент Владимир Зеленский отметил, что невозможно предсказать, сколько людей погибнет на оккупированных Россией территориях, обращаясь за международной помощью, поэтому призывал к четкой и быстрой реакции мира для поддержки пострадавших. Зеленский подверг резкой критике за пассивность ООН и Красный Крест, которые, по его словам, не прилагают усилий для оказания помощи. Президент, как сообщает Der Spiegel , признал, что частичное разрушение дамбы и последствия этого повлияют на контрнаступление Украины, чтобы отвергнуть российскую армию: ситуация не помогает украинским бойцам и не облегчает наступление.

Российские войска стреляли по украинским спасателям, пытавшимся добраться до затопленных районов Херсонской области, находящихся под контролем России. CNN со ссылкой на Владимира Зеленского отмечает, что спасатели пытаются эвакуировать тысячи человек из зоны затопления оккупированной Россией дамбы и гидроэлектростанции в Новой Каховке, которые обрушились во вторник, из-за чего потоки воды хлынули вниз по реке Днепр. Однако издание, как и некоторые другие американские, отмечает, что пока неясно, атаковали ли дамбу намеренно или прорыв стал результатом структурного сбоя.

BBC объясняет , почему прорыв дамбы в Новой Каховке так значителен. Да, современные дамбы могут сдерживать огромные водоемы, однако это может иметь далеко идущие последствия для территорий, расположенных вниз по течению, если дамбы не справятся со своей функцией. Когда инженеры, которые проектируют плотины, планируют худший сценарий, саботаж обычно не является их оценкой рисков, они не думают о войне или взрывчатке. Отмечается, что такие катастрофические прорывы дамб, как на Каховской ГЭС, случаются редко, но если это происходит, то часто меняется способ проектирования и оценка рисков у будущих дамб. Кроме того, издание говорит, что в случае доказательства вины России это станет решением, перечеркнувшим любые начинания и планы РФ в войне против Украины.

Контрнаступление Украины не будет легким возобновлением прошлогодних побед

The Washington Post в своем анализе говорит, что контрнаступление ВСУ не будет столь легким возобновлением прошлогодних побед Украины на поле боя. Началось ли оно уже сейчас? Ответ все еще зависит от того, кого спрашивать. Российские официальные лица утверждают, что да, такую же точку зрения разделяют также некоторые официальные лица США. Однако украинцы эти заявления прямо отвергли, отмечают журналисты. Когда начнется контрнаступление, все это увидят, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. Да, победы ВСУ в прошлогодних контрнаступлениях было легко заметить. Но с прошлого года ландшафт войны принципиально изменился, говорится в статье. Есть несколько причин того, что усилия этого года не могут оказаться легким повторением контрнаступления 2022 года для Украины — неизвестно, плохо это или хорошо.

Фото: facebook/Вадим Гутцайт

Атака на Nord Stream: Зеленский отвергает обвинения

Наводнение поглотило линию фронта, пишет The New York Times . Как считают журналисты, разрушение Каховской дамбы может привести к отвлечению внимания, ресурсов и персонала от давно запланированного контрнаступления, которое по словам официальных лиц США, могло начаться на этой неделе. Собственно, общины, пострадавшие от наводнения, нуждаются в больших объемах топлива, воды и транспортных средств – все эти вещи также необходимы для проведения военных операций, тогда как сами военные помогают в ликвидации последствий бедствия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что не стоит слишком сосредотачиваться на ошибках Кремля на поле боя.

Киев ничего не знал о плане подрыва газопровода "Северный поток", заявил президент Владимир Зеленский на фоне роста предположений, что за взрывом стоит Украина, пишет The Guardian. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом был проинформирован об украинском сговоре взорвать трубопровод за несколько месяцев до того, как это произошло.

"Я президент и даю соответствующие приказы. Украина ничего подобного не сделала. Я бы никогда так не поступил", – цитирует Зеленского Der Spiegel. Отмечается, что ЦРУ предупредило федеральное правительство о сценарии нападения на трубопроводы Балтийского моря накануне взрывов. Якобы фигуранты подчинялись непосредственно главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному. А Зеленского специально не проинформировали о планах, чтобы иметь возможность достоверно отрицать украинскую ответственность.

Politico пишет, что в отчете разведки указано, что выполнение плана приостановлено, и нет доказательств того, что атаку осуществила Украина. А координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал, что расследования продолжаются и что "последнее, что мы хотим сделать с этой трибуны, - это опередить эти расследования".

Запад не готов дать гарантии безопасности Украине

Украина ходатайствует об обязательных гарантиях безопасности для обеспечения своего выживания в долгой перспективе. Однако союзники еще не готовы к этому сделать, говорит Politico . По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, на Западе все еще разделены по поводу того, как реагировать на запрос Киева. Есть вопрос, должен ли НАТО, к которому стремится присоединиться Украина, вести этот разговор? Или самые большие военные силы мира должны предоставить индивидуальные обязательства? Стоят ли какие-либо гарантии, кроме членства в НАТО? К тому же, чиновники удивляются, что такое "гарантия безопасности".

По словам дипломатов, все эти вопросы открыты, даже если союзникам осталось всего пять недель до встречи в Вильнюсе на ключевом саммите НАТО. Украина определила саммит как дедлайн, требуя от союзников получить четкие обязательства по допуску Украины к НАТО и предоставлению гарантий безопасности на этом пути. Какие спектры вариантов возможны и что из этого может получиться, в материале.