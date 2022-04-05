Зеленский отверг возвращение ОРДЛО и Крыма военным путем, оценив возможные потери только на Донбассе в 40-50 тыс. наших солдат

Об этом он сказал в интервью представителям СМИ.

Президент подчеркнул, что на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил, воюют одни из самых мощных группировок украинских войск. Они противостоят противнику, значительно превосходящему по количеству. И если сейчас дать им команду идти в наступление, это будет стоить тысяч человеческих жизней.

"Нашему государству нужна крепкая армия. И если мы хотим самых мощных, опытных людей потерять из-за того, что «я сейчас хочу», мы должны понять, что к нам вернутся, и уже не через два-три года, а в тот же месяц. Все военные об этом знают и об этом думают. Это очень серьезная история", – объяснил он.

РБК-Украина приводит цифры, которые озвучил Зеленский, сколько наших военных может погибнуть, если силовым способом вернуть Донбасс.

"Это будет сразу 40-50 тысяч наших, сразу если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет. Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", - сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский отметил, что в Донбассе действительно наблюдается скопление российских войск, и Украина прекрасно понимает цель и возможные планы РФ.

"Донбасс, и юг Украины, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область... Нам в принципе понятно, что они делают. Для того чтобы им это удалось, они будут биться за Донбасс. А Мариуполь – это для нас жизнь, город, а для них это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", - сказал он.

Президент отметил, что на сегодняшний день деоккупация Мариуполя военным путем является очень сложной. И его защитники, которым очень тяжело, прекрасно это знают.

"Мы на контакте почти каждый день. Им тяжело. Они очень крепкие. Это правда. Причем разным людям по-разному тяжело. Есть их раненые или погибшие собратья. Они хотели бы, чтобы родители получили тела погибших, а раненых мы могли бы вывезти", – сказал Зеленский.

По его словам, по этому вопросу есть договоренность с Турцией, которая готова кораблями вывезти раненых и убитых в Мариуполе из Бердянска.

"У нас вся инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от Путина. Я разговаривал с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним. И сейчас от него зависит именно этот момент. Если нам удастся, то в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся, мы точно будем знать, что это лично президент Российской Федерации не дает такой возможности. Хотя с разных сторон все давят, потому что это считается гуманитарным шагом", – рассказал президент.

Глава государства также исключил возможность возвращения оккупированного Крыма силовым путем. Президент пояснил, что предложения Украины на переговорах с Россией по Крыму не означают, что 10-15 лет тема деоккупации полуострова не будет подниматься. Напротив, по его словам, договоренность должна предусматривать, что в течение этого срока стороны должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути.

"Предлагается формат – не решать это сейчас, но решить это хоть завтра, в течение этого срока. Я считаю, что это решение неплохое. Но я так сейчас считаю. На сегодняшний день, если бы были такие договоренности по Крыму, я считаю, что это – победа Украины", – заверил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский не доверяет российским гарантиям безопасности, даже если удастся прийти к "мощнейшему соглашению"

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