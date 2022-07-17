Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства Владимира Зеленского.

В указе президента №500/2022 "Об отстранении от должности генерального прокурора" отмечается, что такое решение продиктовано режимом военного положения.

"В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - говорится в тексте документа.

В указе президента №499/2022 "Об отстранении И.Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины" Зеленский ссылается на Дисциплинарный устав ВСУ.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденному законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины", - отмечается в президентском указе.

Как объяснил Владимир Зеленский в своем видеообращении, такие кадровые изменения проведены им с учетом "массива преступлений против основ национальной безопасности государства" внутри правоохранительных органов и "связей, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России".

"По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, свыше 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - подчеркнул президент.

Глава государства, в частности, обратил внимание на задержанного по подозрению в государственной измене бывшего руководителя Главного управления СБУ в Автономной республике Крым.

"Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, это решение было абсолютно оправданным. Собрано достаточно доказательств для уведомления этого лица о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы. Всему, что он делал в течение этих месяцев, а также ранее, будет дана надлежащая юридическая оценка. Также будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, работавшей в интересах Российской Федерации. Речь идет о передаче врагу тайной информации и других фактах сотрудничества с российскими спецслужбами", – привел подробности Зеленский.

По информации СМИ, задержанного зовут Олег Кулинич. Журналисты связывают его с известным "регионалом" Андреем Деркачем, под чьим руководством тот работал некоторое время вице-президентом "Энергоатома". Деятельность Деркача, подозреваемого в сотрудничестве с российской военной разведкой ГРУ, сейчас тоже расследуется.

Справка

Статья 11 закона "О правовом режиме военного положения" , на которую опирается Зеленский в своем решении по Венедиктовой, регламентирует деятельность президента в условиях военного положения.

"Президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначения на должность и увольнения с должности, которая отнесена к его полномочиям, и возложение на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо", - отмечается в части второй данной статьи.

Статья 47 Дисциплинарного устава ВСУ, приведенная Владимиром Зеленским в качестве юридического основания решения в отношении Баканова, посвящена ответственности военных за невыполнение служебных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия.

"Невыполнение (ненадлежащее выполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от выполнения служебных обязанностей. Решение об отстранении военнослужащего от выполнения служебных обязанностей принимается прямым командиром (начальником)", - говорится в ст. 47.

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