Зеленский оценил угрозу использования Россией ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен на сто процентов, что РФ не использует ядерное оружие
Об этом Зеленский заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.
По его словам, после захвата Чернобыльской АЭС и обстрелов Запорожской АЭС от россиян можно ожидать чего угодно, поэтому он на сто процентов не уверен, что РФ не прибегнет к использованию ядерного оружия.
"Поэтому вы не можете ожидать от этих людей, от политического и военного руководства РФ, что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть так, как было у нас с ядерной генерацией. И поэтому я просто не могу сказать: сто процентов нет, они не будут использовать – или будут. Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им безразлично. Наихудшие люди – которым безразлично", - сказал Зеленский.
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