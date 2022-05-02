Зеленский оценил угрозу использования Россией ядерного оружия

Об этом Зеленский заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

По его словам, после захвата Чернобыльской АЭС и обстрелов Запорожской АЭС от россиян можно ожидать чего угодно, поэтому он на сто процентов не уверен, что РФ не прибегнет к использованию ядерного оружия.

"Поэтому вы не можете ожидать от этих людей, от политического и военного руководства РФ, что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть так, как было у нас с ядерной генерацией. И поэтому я просто не могу сказать: сто процентов нет, они не будут использовать – или будут. Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им безразлично. Наихудшие люди – которым безразлично", - сказал Зеленский.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил про реальный риск ядерной войны.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

26 апреля в МИДе Китая заявили о недопустимости использования ядерного оружия.

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