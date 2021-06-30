Зеленский отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Зеленский назвал в Twitter матч Швеция - Украина "бешеной зарубой".



"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! ребята, respect - вы настоящие бойцы! Беседин - здоровья. Слава Украине!" - написал Зеленский.



В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матча завершилось вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победившей Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2:0 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb