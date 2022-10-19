Зеленский отреагировал на введенное Россией военное положение на временно оккупированных территориях Донбасса, Запорожья и Херсонщины
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял "товарищ чекистов", введших военное положение на временно оккупированных территориях Донбасса, Запорожья и Херсонщины
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Россия полгода сторонилась даже слова "война", наказывала за него своих же людей уголовными делами, а теперь сама же объявляет военное положение на оккупированной территории. Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", - сказал президент Владимир Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский, что за сегодняшние сутки, 19 октября, российский агрессор уничтожил три энергетических объекта.
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