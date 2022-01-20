Зеленский отреагировал на слова Байдена по поводу возможного вторжения РФ: незначительных агрессий не бывает
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает
Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы", - говорится в сообщении.
Этим заявлением он отреагировал на выступление президента США Джо Байдена 19 января, когда тот допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах.
Однако, по его словам, страны Запада еще не определились, что делать, если произойдет "незначительное вторжение" в Украину.
"Все зависит от того, что Россия сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конце концов нам придется спорить о том, что делать и чего не делать, и так далее. Но если они действительно сделают то, на что они способны, это станет катастрофой для России", - сказал Байден.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба также отреагировал на слова Байдена и заявил, что нет разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину.
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