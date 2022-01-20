Зеленский отреагировал на слова Байдена по поводу возможного вторжения РФ: незначительных агрессий не бывает

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.



"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы", - говорится в сообщении.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также отреагировал на слова Байдена и заявил, что нет разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb