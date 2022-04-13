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Зеленский отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине

13 апреля, 2022 среда
03:27
война с Россией Зеленський и Байден

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил слова Джо Байдена, который заявил, что военные действия Путина – это геноцид

Зеленский написал свою реакцию в Twitter.

"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", - говорится в твите Владимира Зеленского.

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Мир
Украина
геноцид
Владимир Зеленский
Джо Байден
русская агрессия
США
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