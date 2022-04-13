Зеленский отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине

Зеленский написал свою реакцию в Twitter.



"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", - говорится в твите Владимира Зеленского.

13 апреля президент США Джо Байден заявил, что война в Украине – это геноцид от диктатора Путина.

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