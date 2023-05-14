Об этом президент Украины рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Берлине, сообщает Еспресо.TV.

Таким образом Владимир Зеленский прокомментировал публикацию американского издания The Washington Post, которое со ссылкой на обнародованные в сети секретные документы разведки США, написало, что Зеленский якобы предлагал оккупировать приграничные российские деревни и взорвать нефтепровод "Дружба", чтобы укрепить позиции при предстоящих переговорах с РФ.

"Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы. У нас нет на это времени, нет на это сил и лишнего оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации, согласно международному праву, по закону, по нашей Конституции. Сугубо нашей, украинской, всем миром признанной территории", - сказал Зеленский.