Зеленский отреагировал на публикацию WP о "своем предложении" захватить приграничные села РФ
Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена захватывать российскую территорию и занимается исключительно деоккупацией собственной земли
Об этом президент Украины рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Берлине, сообщает Еспресо.TV.
Таким образом Владимир Зеленский прокомментировал публикацию американского издания The Washington Post, которое со ссылкой на обнародованные в сети секретные документы разведки США, написало, что Зеленский якобы предлагал оккупировать приграничные российские деревни и взорвать нефтепровод "Дружба", чтобы укрепить позиции при предстоящих переговорах с РФ.
"Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы. У нас нет на это времени, нет на это сил и лишнего оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации, согласно международному праву, по закону, по нашей Конституции. Сугубо нашей, украинской, всем миром признанной территории", - сказал Зеленский.
- 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.
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