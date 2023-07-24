Зеленский отреагировал на петицию с призывом разобраться с "судейским беспределом" в отношении Полтавского ГОКа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию "Остановить произвол судей и защитить конституционные права жителей города Горишние Плавни и работников ЧАО "Полтавский ГОК"
В петиции автор требует обратить внимание на судейский беспредел, апеллируя к решению судей Шевченковского районного суда Киева, которое привело к блокированию счетов градообразующего предприятия города Горишние Плавни Полтавской области. Речь идет о Полтавском ГОКе, принадлежащем швейцарской горной компании Ferrexpo. Отмечается, что Полтавский ГОК является единственным источником доходов для тысяч семей, ведь на предприятии работает четверть трудоспособного населения 50-тысячного города.
Обращение набрало 25 тысяч голосов в мае 2023 - теперь его рассмотрел глава государства.
Президент отметил, что он не наделен полномочиями влиять каким-либо образом на осуществление правосудия в Украине, и добавил, что обратился в соответствующие органы за разъяснениями по ситуации.
"Я обратился в Офис Генерального прокурора и Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы и проинформировать о результатах меня и ее автора" – говорится в ответе Зеленского.
-
В соответствии с определением Шевченковского районного суда города Киева от 3 февраля 2023 года на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК" был наложен арест . Данное решение суд принял по ходатайству Офиса генерального прокурора по делу о вероятном уклонении предприятием от уплаты рентных платежей.
-
Полтавский ГОК отвергает все обвинения в неуплате налогов и утверждает, что решение суда – это проявление чрезмерного давления на одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Украины. Впоследствии предприятию через суд удалось частично разблокировать счета Полтавского ГОКа.
-
Главный исполнительный директор Ferrexpo, акции которой размещены на Лондонской фондовой бирже, в апреле 2023 г. заявлял о "надуманности уголовного преследования со стороны БЭБ" и о готовности компании произвести перерасчет и уплатить большую сумму налогов, если об этом будет решение суда по результатам рассмотрения претензии со стороны налоговых органов. За последние 7 лет предприятие не получало претензий от налоговиков по поводу возможного занижения рентных платежей.
-
В 2022 году компания Ferrexpo уплатила более 6,3 млрд гривен налогов в бюджеты Украины разных уровней. Несмотря на войну, Ferrexpo в 2022 году инвестировала более $161 млн в украинские активы. В 2021 году доля Ferrexpo в общей сумме инвестиций промышленности страны составила 5,2%. Компания также стала одним из самых крупных экспортеров Украины за 2022 год.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.63
Покупка 36.63Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.71Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное