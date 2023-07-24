В петиции автор требует обратить внимание на судейский беспредел, апеллируя к решению судей Шевченковского районного суда Киева, которое привело к блокированию счетов градообразующего предприятия города Горишние Плавни Полтавской области. Речь идет о Полтавском ГОКе, принадлежащем швейцарской горной компании Ferrexpo. Отмечается, что Полтавский ГОК является единственным источником доходов для тысяч семей, ведь на предприятии работает четверть трудоспособного населения 50-тысячного города.

Обращение набрало 25 тысяч голосов в мае 2023 - теперь его рассмотрел глава государства.

Президент отметил, что он не наделен полномочиями влиять каким-либо образом на осуществление правосудия в Украине, и добавил, что обратился в соответствующие органы за разъяснениями по ситуации.

"Я обратился в Офис Генерального прокурора и Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы и проинформировать о результатах меня и ее автора" – говорится в ответе Зеленского.

В соответствии с определением Шевченковского районного суда города Киева от 3 февраля 2023 года на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК" был наложен арест . Данное решение суд принял по ходатайству Офиса генерального прокурора по делу о вероятном уклонении предприятием от уплаты рентных платежей.

Полтавский ГОК отвергает все обвинения в неуплате налогов и утверждает, что решение суда – это проявление чрезмерного давления на одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Украины. Впоследствии предприятию через суд удалось частично разблокировать счета Полтавского ГОКа.

Главный исполнительный директор Ferrexpo, акции которой размещены на Лондонской фондовой бирже, в апреле 2023 г. заявлял о "надуманности уголовного преследования со стороны БЭБ" и о готовности компании произвести перерасчет и уплатить большую сумму налогов, если об этом будет решение суда по результатам рассмотрения претензии со стороны налоговых органов. За последние 7 лет предприятие не получало претензий от налоговиков по поводу возможного занижения рентных платежей.