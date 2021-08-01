Зеленский отреагировал на первое украинское серебро на Олимпиаде-2020
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пловца Михаила Романчук с серебряной наградой Олимпийских игр в Токио
Приветствие Зеленский изложил в twitter.
"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде - получением серебра в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на играх в Токио и шестую в общем зачете. Так держать!", - написал Зеленский.
За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
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Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
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