Зеленский отреагировал на обвинения Украины в провокациях с "грязной бомбой"

Об этом он сказал в вечернем обращении 23 октября.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне. Украина – это всегда о восстановлении. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то звонить.

Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила. Я считаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей "грязи" должна увидеть, что мир это не проглотит. Потому что чем крепче нас поддерживают, тем быстрее закончится эта война и любые возможные российские угрозы. Когда государство-террорист поднимает ставки, оно должно почувствовать, что это не сработает", - сказал Владимир Зеленский.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022 года, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

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