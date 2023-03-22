Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ дронами: соблюдение санкционного режима и глобальное единство способны вернуть стабильность
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed"
Об этом президент написал в twitter .
"Более 20 иранских убивающих дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это лишь за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары" - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что успех украинских войск на земле и в небе приближает мир, а соблюдение санкционного давления на Россию может вернуть стабильность.
"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подчеркнул президент.
- В ночь на 22 марта Киев и Киевская область оказались под атакой дронов, частично разрушены два общежития и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.
- Ночью 22 марта ВСУ уничтожили 16 "шахедов", которые запустил враг, сообщили в украинском Генштабе. Всего враг запустил 21 беспилотник.
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