Об этом президент написал в twitter .

"Более 20 иранских убивающих дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это лишь за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары" - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что успех украинских войск на земле и в небе приближает мир, а соблюдение санкционного давления на Россию может вернуть стабильность.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подчеркнул президент.