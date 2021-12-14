Зеленский отреагировал на информацию о блокировании Германией поставок оружия Украине: обороняющееся государство должно иметь право приобрести
Президент Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу блокирования поставок оружия Украины со стороны некоторых стран НАТО
Об этом он сказал в интервью изданию La Repubblica , перевод которого опубликовал Офис президента.
Зеленский заявил, что Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на границах с РФ.
"Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах", – считает президент.
Он привел пример Германии, которая помешала Украине в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем.
"Какие являются исключительно оборонными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", - подытожил президент.
- Напомним, 13 декабря Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с новоназначенным федеральным министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.
- По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.
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