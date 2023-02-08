Зеленский отправился в Великобританию на встречу с Сунаком

Об этом пишет Sky News .

Согласно сообщению, 8 февраля состоится встреча Зеленского с Риши Сунаком и украинскими военными. Издание напомнило, что это будет первый визит украинского президента в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами", - цитирует издание главы британского правительства Риши Сунака.

Он отметил, что Лондон поможет Украине улучшить армию так, чтобы она могла защищать интересы страны в будущем.

"Это также подчеркивает наше обязательство не просто предоставлять военное оборудование на короткий срок, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной на протяжении многих лет", - отметил Сунак.