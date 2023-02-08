Зеленский отправился в Великобританию на встречу с Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию для встречи с премьер-министром этой страны Риши Сунаком
Об этом пишет Sky News .
Согласно сообщению, 8 февраля состоится встреча Зеленского с Риши Сунаком и украинскими военными. Издание напомнило, что это будет первый визит украинского президента в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами", - цитирует издание главы британского правительства Риши Сунака.
Он отметил, что Лондон поможет Украине улучшить армию так, чтобы она могла защищать интересы страны в будущем.
"Это также подчеркивает наше обязательство не просто предоставлять военное оборудование на короткий срок, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной на протяжении многих лет", - отметил Сунак.
- Издание Financial Times ранее сообщило, что ЕС готовится принять Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе 9 февраля. До этого Зеленский уезжал из Украины только раз – в США. При этом его визит держали в строжайшей тайне.
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