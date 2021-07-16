Зеленский отметил отсутствие шагов Меркель и Байдена по противодействию угрозам от запуска "Северного потока - 2"
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов от президента США Джо Байдена и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по противодействию угрозам от запуска "Северного потока - 2"
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток - 2" в качестве оружия, и Украина даже по завершении действия контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует Зеленский, мы не услышали ", - отметил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Представитель Зеленского напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет".
Относительно визита Зеленского в США пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.
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