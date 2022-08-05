Зеленский отметил наградами еще 192 украинских воина, из них 18 – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 192 военнослужащих, из них 18 – посмертно
Соответствующий указ №562/2022 опубликовали на сайте Президента Украины .
Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени
- ЕФРЕМЕНЮКА Виталия Игоревича (посмертно) - капитана
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- ЧАБАНА Александра Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
- ВЕСТИМОВА Игоря Сергеевича (посмертно) — солдата
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- БАКУМА Вадима Станиславовича (посмертно) – сержанта
- БОРСУКА Валерия Юрьевича (посмертно) – старшего сержанта
- ДАВИДЮКА Дениса Николаевича (посмертно) – младшего сержанта
- ДЕМЕНЕНКО Артема Александровича (посмертно) — солдата
- КАБАНОВСКОГО Владимира Александровича (посмертно) - штаб-сержанта
- КОРЗУНА Владимира Григорьевича (посмертно) — младшего сержанта
- КОРОЛЯ Александра Ивановича (посмертно) – солдата
- КУЗЬМИЧА Руслана Васильевича (посмертно) – старшего солдата
- КУНИНА Семена Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
- НЕБОРАЧКО Дмитрия Николаевича (посмертно) — сержанта
- ПОНОМАРЕВА Михаила Викторовича (посмертно) — старшего солдата
- СТАРЦЕВА Андрея Петровича (посмертно) — главного сержанта
- ТЕЛИШЕВСКОГО Василия Ярославовича (посмертно) – солдата
- ТРОХИМЕНКО Николая Викторовича (посмертно) — сержанта
- УШКЕВИЧА Сергей Владимирович (посмертно) — солдат
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- ВЯЗОВСКОГО Владислава Сергеевича - солдата
- ГОНЧАРОВА Петра Владимировича – младшего сержанта
- КАМАЛОВА Андрея Романовича - солдата
- МОРДВИНА Владимира Андреевича - старшего лейтенанта
- ПАВЛЕНКО Юрия Николаевича — младшего сержанта
- СКОРОХОДА Назария Васильевича - лейтенанта
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- АЙНЗЕРА Сергея Николаевича - сержанта
- АМИНОВА Александра Михайловича — солдата
- АПАРИНА Евгения Александровича – младшего сержанта
- БАКУМЕНКО Дениса Витальевича — солдата
- БАЛАБАЯ Алексея Юрьевича - старшего солдата
- БАНДУРКУ Антона Николаевича - солдата
- БАЩЕНКО Анатолия Петровича — старшего сержанта
- НЕЗАБАРНОГО Антона Олеговича — солдата
- БЕЗУГЛОГО Максима Григорьевича — солдата
- БИТЮКА Романа Владимировича - подполковника
- БЛИЗНЮКА Александра Дмитриевича — солдата
- БОГАТЫРЯ Романа Витальевича — младшего сержанта
- БОГОМОЛА Юрия Александровича - старшего солдата
- БОИНЧУКА Евгения Геннадьевича - солдата
- БОЙЧЕНКО Игоря Александровича — солдата
- БОКИЯ Виталия Петровича - солдата
- БОНДАРЕВА Александра Петровича - старшего лейтенанта
- БОРЯКА Евгения Викторовича — старшего солдата
- БРАХА Романа Николаевича - мастер-старшину
- БУЛАТА Богдана Александровича - солдата
- БУЛГАКОВА Владислава Алексеевича – солдата
- ВАЛЬЧУКА Сергея Павловича – младшего сержанта
- ВАРЕНИКОВА Виталия Викторовича - солдата
- ВАСИЛЬЕВА Павла Петровича — солдата
- ВИЛИГИЦКОГО Вадима Петровича - штаб-сержанта
- ВЛАДОВА Владислава Александровича — солдата
- ВОЙТАНИКА Владимира Владимировича – старшего сержанта
- ВОЛКАНОВА Дениса Петровича — главного старшину
- ВОЛКОВА Романа Валерьевича - сержанта
- ВОРОБЬЕВА Владимира Витальевича — старшего солдата
- ВОРОБЬЕВА Руслана Анатольевича — солдата
- ГАЙДАМАКУ Александра Анатольевича - солдата
- ГАЛЬЧЕНКО Вадима Александровича — старшего сержанта
- ГАПЕЕВА Александра Юрьевича - солдата
- ГАРБУЗА Виктора Александровича — солдата
- ГНИДОГО Виктора Игоревича – младшего сержанта
- ГОЛОВАША Сергея Николаевича — главного сержанта
- ГОЛЬЦЕРА Тимофея Геннадиевича - старшего солдата
- ГОРДИЕНКО Руслана Григорьевича — старшего солдата
- ГОРДИНСКОГО Ивана Сергеевича - солдата
- ГРИБИНЧЕНКО Сергея Александровича — солдата
- ГРИГОРЕВСКОГО Евгения Леонидовича — солдата
- ГРУШЕЦКОГО Александра Олеговича - старшего солдата
- ГУДИЧЕНКО Сергея Александровича — старшего солдата
- ДАШУКА Дмитрия Викторовича - солдата
- ДЗЮМАНА Евгения Руслановича — старшего солдата
- ДОРМОСТУКОВА Алексея Станиславовича - солдата
- ДУБОВИКА Юрия Викторовича - солдата
- ДУДНИЧЕНКО Юрия Григорьевича — младшего сержанта
- ЕВЧЕНКО Александра Викторовича — солдата
- ЕМЕЛЬЯНЕНКО Евгения Андреевича — солдата
- ЕНИНА Максима Игоревича - солдата
- ЖЕРДЕВА Алексея Алексеевича — солдата
- ЖИЛУ Дмитрия Сергеевича — старшего солдата
- ЖИЛЮКА Николая Николаевича - младшего сержанта
- ЖУКОВА Назара Андреевича - старшего солдата
- ЖУЛАМАНОВА Дмитрия Амангельдовича – младшего сержанта
- ЖУРБУ Гарри Анатольевича - старшего солдата
- ЗАДОЮ Александра Александровича - солдата
- ИЛЬЧЕНКО Сергея Павловича — старшего солдата
- КАЛАБУХОВА Максима Васильевича – старшего сержанта
- КАРНАУХА Виктора Владимировича — старшего солдата
- КЕРИМОВА Малика Али Оглы — солдата
- КИЙКА Александра Петровича — солдата
- КОЛЕСНИКА Александра Игоревича - солдата
- КОНДРАТЕНКО Александра Юрьевича - сержанта
- КОНОНОВА Сергея Евгеньевича — солдата
- КОНЮХА Сергея Степановича — солдата
- КОСЕНКО Владимира Владимировича — солдата
- КРАВЦА Юрия Александровича — старшего солдата
- КРАВЧЕНКО Александра Ивановича — младшего сержанта
- КРИВЕНКО Виктора Игоревича — солдата
- КРОХМАЛЯ Виталия Юрьевича - солдата
- КУЗЯ Игоря Ивановича - старшего солдата
- КУЛИБАБУ Сергея Владимировича - сержанта
- КУЧЕРЕНКО Михаила Юрьевича - капитана
- КУШНИРА Андрея Олеговича - солдата
- ЛЕВЧЕНКО Сергея Юрьевича — старшего солдата
- ЛИТВИНА Андрея Николаевича - солдата
- ЛИТВИНА Дмитрия Олеговича - солдата
- ЛОБАНОВА Юрия Сергеевича - солдата
- ЛОСЯ Вадима Витальевича — старшего солдата
- ЛУКАША Максима Леонидовича – солдата
- МАЖОРУ Максима Станиславовича — старшего солдата
- МАКАРЕНКО Богдана Андреевича — старшего солдата
- МЕДВЕДЕВА Эдуарда Олеговича — младшего сержанта
- МЕНЧУКА Дмитрия Александровича — старшего солдата
- МИЛЮТИНА Виктора Викторовича - солдата
- МОСЕЙКА Валентина Юрьевича - солдата
- МОСКАЛЬЧУКА Максима Михайловича – младшего сержанта
- МУИСЕЕВА Александра Витальевича — солдата
- НАЛЁТУ Евгения Андреевича — старшего солдата
- НАУМЕНКО Валентина Анатольевича — старшего сержанта
- НАУМЕНКО Ивана Витальевича — старшего солдата
- НЕДАВНЕГО Андрея Игоревича — старшего солдата
- НЕТЕСУ Максима Игоревича — солдата
- НЕЧАЕВА Олега Вячеславовича - сержанта
- НИРЦА Виталия Александровича — солдата
- НОВИЦКОГО Евгения Валерьевича — солдата
- НОВИКОВА Дениса Александровича — солдата
- НОСЕНКО Владислава Сергеевича — младшего сержанта
- НУЖНОГО Владислава Константиновича - старшего лейтенанта
- ОДИНЦОВА Олега Владимировича — младшего сержанта
- ОМЕЛЬЧЕНКО Владимира Андреевича — старшего солдата
- ПАНАСЮКА Владимира Лукича — солдата
- ПИКАСА Василия Васильевича - солдата
- ПИЩЕРСКОГО Александра Викторовича - старшего солдата
- ПОЛУ Ярослава Александровича - старшего солдата
- ПОЛОЗА Александра Николаевича — солдата
- ПОЛЯХА Евгения Александровича — солдата
- ПОПОВИЧА Виталия Николаевича - капитана
- ПОСТОЕНКА Андрея Викторовича - сержанта
- ПРИГОДУ Дениса Викторовича — солдата
- РАЙКОВСКОГО Александра Валентиновича – старшего сержанта
- РАТНИКОВА Станислава Сергеевича - солдата
- РЕЗВАНОВА Сергея Анатольевича - мастер-сержанта
- РИМШИНА Алексея Леонидовича - солдата
- РАСПОПИНА Алексея Александровича — старшего солдата
- РУДЕНКО Виталия Петровича — солдата
- РУДЕНКО Игоря Николаевича — солдата
- РУДОГО Дмитрия Витальевича — младшего сержанта
- РУДЯ Антона Викторовича - солдата
- САВЧУКА Вячеслава Евгеньевича - солдата
- САЕНКО Владимира Сергеевича — солдата
- САМСОНОВА Максима Игоревича - старшего солдата
- САНЖАРОВСКУЮ Наталью Александровну — старшего солдата
- СЕРГЕЕВА Артема Сергеевича — солдата
- СЫТНИКА Игоря Евгеньевича — сержанта
- СИМКИНА Тимофея Анатольевича - солдата
- СИМОНЕНКО Виталия Александровича — солдата
- СКАРБА Леонида Алексеевича — сержанта
- СКРИПКУ Василия Васильевича - солдата
- СОЛОВЬЕВА Андрея Викторовича - солдата
- СОЛОДОВНИКА Евгения Валерьевича — солдата
- СОЛОНЦА Александра Анатольевича - солдата
- СОРОХАНА Степана Ивановича - солдата
- СПИЛАТОВА Романа Ивановича — солдата
- СТЕПАНЕНКО Вадима Александровича — сержанта
- СТЕФАНЮКА Александра Николаевича — солдата
- СУХОВА Ивана Ивановича — штаб-старшину
- ТАРАСЕНКО Андрея Николаевича - солдата
- ТИСЛЕНКО Игоря Николаевича — солдата
- ТИСЛЮКА Виталия Петровича — сержанта
- ТОЛСТОШЕЕВА Виталия Владимировича — старшего солдата
- ТРЕТЬЯКА Ивана Леонидовича — солдата
- ТРИБУЛКИНА Артема Александровича — старшего солдата
- ТУРЧИНА Дмитрия Игоревича - старшего солдата
- УЖБИДУ Евгения Анатольевича — младшего сержанта
- УКРАИНЦА Андрея Николаевича - лейтенанта
- УСЕНКО Андрея Владимировича — старшину
- ФЕДОРЕНКО Константина Александровича — старшего сержанта
- ФЕДОРЧЕНКО Виталия Николаевича — солдата
- ХАРИНА Антона Васильевича - солдата
- ХАРЧУКА Александра Владимировича — сержанта
- ХОБОТА Игоря Николаевича — солдата
- ХОМЫЦКОГО Владимира Владимировича - солдата
- ХРИСТИЧЕНКО Александра Викторовича — солдата
- ЧАГОВЦА Михаила Валентиновича — солдата
- ЧЕРЕДНИЧЕНКО Виктора Владимировича — младшего сержанта
- ШАВИРИНА Евгения Леонидовича - солдата
- ШЕВЧЕНКО Юрия Вадимовича — солдата
- ШКУРЕНКО Артема Игоревича — солдата
- ШРАМКО Александра Дмитриевича - солдата
- ШТУЧЕНКО Оксану Ивановну – солдата
- ЩЕГЕЛЬСКУЮ Елену Сергеевну — старшего солдата
- ЯКОВЯКА Виктора Петровича — старшего сержанта
- ЯНАКАЕВА Захара Григорьевича - сержанта
- ЯЮСА Сергея Андреевича – солдата.
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