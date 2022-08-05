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Зеленский отметил наградами еще 192 украинских воина, из них 18 – посмертно

5 августа, 2022 пятница
21:25
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 192 военнослужащих, из них 18 – посмертно

Соответствующий указ №562/2022 опубликовали на сайте Президента Украины .

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

  • ЕФРЕМЕНЮКА Виталия Игоревича (посмертно) - капитана

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • ЧАБАНА Александра Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

  • ВЕСТИМОВА Игоря Сергеевича (посмертно) — солдата

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • БАКУМА Вадима Станиславовича (посмертно) – сержанта
  • БОРСУКА Валерия Юрьевича (посмертно) – старшего сержанта
  • ДАВИДЮКА Дениса Николаевича (посмертно) – младшего сержанта
  • ДЕМЕНЕНКО Артема Александровича (посмертно) — солдата
  • КАБАНОВСКОГО Владимира Александровича (посмертно) - штаб-сержанта
  • КОРЗУНА Владимира Григорьевича (посмертно) — младшего сержанта
  • КОРОЛЯ Александра Ивановича (посмертно) – солдата
  • КУЗЬМИЧА Руслана Васильевича (посмертно) – старшего солдата
  • КУНИНА Семена Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
  • НЕБОРАЧКО Дмитрия Николаевича (посмертно) — сержанта
  • ПОНОМАРЕВА Михаила Викторовича (посмертно) — старшего солдата
  • СТАРЦЕВА Андрея Петровича (посмертно) — главного сержанта
  • ТЕЛИШЕВСКОГО Василия Ярославовича (посмертно) – солдата
  • ТРОХИМЕНКО Николая Викторовича (посмертно) — сержанта
  • УШКЕВИЧА Сергей Владимирович (посмертно) — солдат

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • ВЯЗОВСКОГО Владислава Сергеевича - солдата
  • ГОНЧАРОВА Петра Владимировича – младшего сержанта
  • КАМАЛОВА Андрея Романовича - солдата
  • МОРДВИНА Владимира Андреевича - старшего лейтенанта
  • ПАВЛЕНКО Юрия Николаевича — младшего сержанта
  • СКОРОХОДА Назария Васильевича - лейтенанта

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • АЙНЗЕРА Сергея Николаевича - сержанта
  • АМИНОВА Александра Михайловича — солдата
  • АПАРИНА Евгения Александровича – младшего сержанта
  • БАКУМЕНКО Дениса Витальевича — солдата
  • БАЛАБАЯ Алексея Юрьевича - старшего солдата
  • БАНДУРКУ Антона Николаевича - солдата
  • БАЩЕНКО Анатолия Петровича — старшего сержанта
  • НЕЗАБАРНОГО Антона Олеговича — солдата
  • БЕЗУГЛОГО Максима Григорьевича — солдата
  • БИТЮКА Романа Владимировича - подполковника
  • БЛИЗНЮКА Александра Дмитриевича — солдата
  • БОГАТЫРЯ Романа Витальевича — младшего сержанта
  • БОГОМОЛА Юрия Александровича - старшего солдата
  • БОИНЧУКА Евгения Геннадьевича - солдата
  • БОЙЧЕНКО Игоря Александровича — солдата
  • БОКИЯ Виталия Петровича - солдата
  • БОНДАРЕВА Александра Петровича - старшего лейтенанта
  • БОРЯКА Евгения Викторовича — старшего солдата
  • БРАХА Романа Николаевича - мастер-старшину
  • БУЛАТА Богдана Александровича - солдата
  • БУЛГАКОВА Владислава Алексеевича – солдата
  • ВАЛЬЧУКА Сергея Павловича – младшего сержанта
  • ВАРЕНИКОВА Виталия Викторовича - солдата
  • ВАСИЛЬЕВА Павла Петровича — солдата
  • ВИЛИГИЦКОГО Вадима Петровича - штаб-сержанта
  • ВЛАДОВА Владислава Александровича — солдата
  • ВОЙТАНИКА Владимира Владимировича – старшего сержанта
  • ВОЛКАНОВА Дениса Петровича — главного старшину
  • ВОЛКОВА Романа Валерьевича - сержанта
  • ВОРОБЬЕВА Владимира Витальевича — старшего солдата
  • ВОРОБЬЕВА Руслана Анатольевича — солдата
  • ГАЙДАМАКУ Александра Анатольевича - солдата
  • ГАЛЬЧЕНКО Вадима Александровича — старшего сержанта
  • ГАПЕЕВА Александра Юрьевича - солдата
  • ГАРБУЗА Виктора Александровича — солдата
  • ГНИДОГО Виктора Игоревича – младшего сержанта
  • ГОЛОВАША Сергея Николаевича — главного сержанта
  • ГОЛЬЦЕРА Тимофея Геннадиевича - старшего солдата
  • ГОРДИЕНКО Руслана Григорьевича — старшего солдата
  • ГОРДИНСКОГО Ивана Сергеевича - солдата
  • ГРИБИНЧЕНКО Сергея Александровича — солдата
  • ГРИГОРЕВСКОГО Евгения Леонидовича — солдата
  • ГРУШЕЦКОГО Александра Олеговича - старшего солдата
  • ГУДИЧЕНКО Сергея Александровича — старшего солдата
  • ДАШУКА Дмитрия Викторовича - солдата
  • ДЗЮМАНА Евгения Руслановича — старшего солдата
  • ДОРМОСТУКОВА Алексея Станиславовича - солдата
  • ДУБОВИКА Юрия Викторовича - солдата
  • ДУДНИЧЕНКО Юрия Григорьевича — младшего сержанта
  • ЕВЧЕНКО Александра Викторовича — солдата
  • ЕМЕЛЬЯНЕНКО Евгения Андреевича — солдата
  • ЕНИНА Максима Игоревича - солдата
  • ЖЕРДЕВА Алексея Алексеевича — солдата
  • ЖИЛУ Дмитрия Сергеевича — старшего солдата
  • ЖИЛЮКА Николая Николаевича - младшего сержанта
  • ЖУКОВА Назара Андреевича - старшего солдата
  • ЖУЛАМАНОВА Дмитрия Амангельдовича – младшего сержанта
  • ЖУРБУ Гарри Анатольевича - старшего солдата
  • ЗАДОЮ Александра Александровича - солдата
  • ИЛЬЧЕНКО Сергея Павловича — старшего солдата
  • КАЛАБУХОВА Максима Васильевича – старшего сержанта
  • КАРНАУХА Виктора Владимировича — старшего солдата
  • КЕРИМОВА Малика Али Оглы — солдата
  • КИЙКА Александра Петровича — солдата
  • КОЛЕСНИКА Александра Игоревича - солдата
  • КОНДРАТЕНКО Александра Юрьевича - сержанта
  • КОНОНОВА Сергея Евгеньевича — солдата
  • КОНЮХА Сергея Степановича — солдата
  • КОСЕНКО Владимира Владимировича — солдата
  • КРАВЦА Юрия Александровича — старшего солдата
  • КРАВЧЕНКО Александра Ивановича — младшего сержанта
  • КРИВЕНКО Виктора Игоревича — солдата
  • КРОХМАЛЯ Виталия Юрьевича - солдата
  • КУЗЯ Игоря Ивановича - старшего солдата
  • КУЛИБАБУ Сергея Владимировича - сержанта
  • КУЧЕРЕНКО Михаила Юрьевича - капитана
  • КУШНИРА Андрея Олеговича - солдата
  • ЛЕВЧЕНКО Сергея Юрьевича — старшего солдата
  • ЛИТВИНА Андрея Николаевича - солдата
  • ЛИТВИНА Дмитрия Олеговича - солдата
  • ЛОБАНОВА Юрия Сергеевича - солдата
  • ЛОСЯ Вадима Витальевича — старшего солдата
  • ЛУКАША Максима Леонидовича – солдата
  • МАЖОРУ Максима Станиславовича — старшего солдата
  • МАКАРЕНКО Богдана Андреевича — старшего солдата
  • МЕДВЕДЕВА Эдуарда Олеговича — младшего сержанта
  • МЕНЧУКА Дмитрия Александровича — старшего солдата
  • МИЛЮТИНА Виктора Викторовича - солдата
  • МОСЕЙКА Валентина Юрьевича - солдата
  • МОСКАЛЬЧУКА Максима Михайловича – младшего сержанта
  • МУИСЕЕВА Александра Витальевича — солдата
  • НАЛЁТУ Евгения Андреевича — старшего солдата
  • НАУМЕНКО Валентина Анатольевича — старшего сержанта
  • НАУМЕНКО Ивана Витальевича — старшего солдата
  • НЕДАВНЕГО Андрея Игоревича — старшего солдата
  • НЕТЕСУ Максима Игоревича — солдата
  • НЕЧАЕВА Олега Вячеславовича - сержанта
  • НИРЦА Виталия Александровича — солдата
  • НОВИЦКОГО Евгения Валерьевича — солдата
  • НОВИКОВА Дениса Александровича — солдата
  • НОСЕНКО Владислава Сергеевича — младшего сержанта
  • НУЖНОГО Владислава Константиновича - старшего лейтенанта
  • ОДИНЦОВА Олега Владимировича — младшего сержанта
  • ОМЕЛЬЧЕНКО Владимира Андреевича — старшего солдата
  • ПАНАСЮКА Владимира Лукича — солдата
  • ПИКАСА Василия Васильевича - солдата
  • ПИЩЕРСКОГО Александра Викторовича - старшего солдата
  • ПОЛУ Ярослава Александровича - старшего солдата
  • ПОЛОЗА Александра Николаевича — солдата
  • ПОЛЯХА Евгения Александровича — солдата
  • ПОПОВИЧА Виталия Николаевича - капитана
  • ПОСТОЕНКА Андрея Викторовича - сержанта
  • ПРИГОДУ Дениса Викторовича — солдата
  • РАЙКОВСКОГО Александра Валентиновича – старшего сержанта
  • РАТНИКОВА Станислава Сергеевича - солдата
  • РЕЗВАНОВА Сергея Анатольевича - мастер-сержанта
  • РИМШИНА Алексея Леонидовича - солдата
  • РАСПОПИНА Алексея Александровича — старшего солдата
  • РУДЕНКО Виталия Петровича — солдата
  • РУДЕНКО Игоря Николаевича — солдата
  • РУДОГО Дмитрия Витальевича — младшего сержанта
  • РУДЯ Антона Викторовича - солдата
  • САВЧУКА Вячеслава Евгеньевича - солдата
  • САЕНКО Владимира Сергеевича — солдата
  • САМСОНОВА Максима Игоревича - старшего солдата
  • САНЖАРОВСКУЮ Наталью Александровну — старшего солдата
  • СЕРГЕЕВА Артема Сергеевича — солдата
  • СЫТНИКА Игоря Евгеньевича — сержанта
  • СИМКИНА Тимофея Анатольевича - солдата
  • СИМОНЕНКО Виталия Александровича — солдата
  • СКАРБА Леонида Алексеевича — сержанта
  • СКРИПКУ Василия Васильевича - солдата
  • СОЛОВЬЕВА Андрея Викторовича - солдата
  • СОЛОДОВНИКА Евгения Валерьевича — солдата
  • СОЛОНЦА Александра Анатольевича - солдата
  • СОРОХАНА Степана Ивановича - солдата
  • СПИЛАТОВА Романа Ивановича — солдата
  • СТЕПАНЕНКО Вадима Александровича — сержанта
  • СТЕФАНЮКА Александра Николаевича — солдата
  • СУХОВА Ивана Ивановича — штаб-старшину
  • ТАРАСЕНКО Андрея Николаевича - солдата
  • ТИСЛЕНКО Игоря Николаевича — солдата
  • ТИСЛЮКА Виталия Петровича — сержанта
  • ТОЛСТОШЕЕВА Виталия Владимировича — старшего солдата
  • ТРЕТЬЯКА Ивана Леонидовича — солдата
  • ТРИБУЛКИНА Артема Александровича — старшего солдата
  • ТУРЧИНА Дмитрия Игоревича - старшего солдата
  • УЖБИДУ Евгения Анатольевича — младшего сержанта
  • УКРАИНЦА Андрея Николаевича - лейтенанта
  • УСЕНКО Андрея Владимировича — старшину
  • ФЕДОРЕНКО Константина Александровича — старшего сержанта
  • ФЕДОРЧЕНКО Виталия Николаевича — солдата
  • ХАРИНА Антона Васильевича - солдата
  • ХАРЧУКА Александра Владимировича — сержанта
  • ХОБОТА Игоря Николаевича — солдата
  • ХОМЫЦКОГО Владимира Владимировича - солдата
  • ХРИСТИЧЕНКО Александра Викторовича — солдата
  • ЧАГОВЦА Михаила Валентиновича — солдата
  • ЧЕРЕДНИЧЕНКО Виктора Владимировича — младшего сержанта
  • ШАВИРИНА Евгения Леонидовича - солдата
  • ШЕВЧЕНКО Юрия Вадимовича — солдата
  • ШКУРЕНКО Артема Игоревича — солдата
  • ШРАМКО Александра Дмитриевича - солдата
  • ШТУЧЕНКО Оксану Ивановну – солдата
  • ЩЕГЕЛЬСКУЮ Елену Сергеевну — старшего солдата
  • ЯКОВЯКА Виктора Петровича — старшего сержанта
  • ЯНАКАЕВА Захара Григорьевича - сержанта
  • ЯЮСА Сергея Андреевича – солдата.

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