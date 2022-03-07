Зеленский отметил наградами 96 воинов, сражающихся с агрессией России
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 96 украинских военных
Об этом президент сказал в обращении.
"Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев", - сообщил Зеленский.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:
- Майор Сак Александр – командир механизированного батальона, вступивший в бой с батальонной тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике.
- Капитан Силивакин Ростислав – командир механизированного батальона, успешно боровшийся с превосходящими силами противника, освобождая города и села на Сумщине.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:
- Лейтенант Лозовой Игорь – в составе группы остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась по направлению трассы "Житомир-Киев".
- Лейтенант Потуремец – в бою проявил образцовое мужество и хладнокровие, уничтожая колонну техники противника вблизи Киева, был ранен.
Орденом "За мужество" III степени награждается:
- Мастер-сержант, командир автомобильного взвода Барилюк Валентин. Благодаря его храбрым действиям и личной решимости танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага.
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