Зеленский отметил наградами 96 воинов, сражающихся с агрессией России

Об этом президент сказал в обращении.



"Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев", - сообщил Зеленский.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

Майор Сак Александр – командир механизированного батальона, вступивший в бой с батальонной тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике.

Капитан Силивакин Ростислав – командир механизированного батальона, успешно боровшийся с превосходящими силами противника, освобождая города и села на Сумщине.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

Лейтенант Лозовой Игорь – в составе группы остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась по направлению трассы "Житомир-Киев".

Лейтенант Потуремец – в бою проявил образцовое мужество и хладнокровие, уничтожая колонну техники противника вблизи Киева, был ранен.

Орденом "За мужество" III степени награждается:

Мастер-сержант, командир автомобильного взвода Барилюк Валентин. Благодаря его храбрым действиям и личной решимости танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага.