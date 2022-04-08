Зеленский отметил наградами 344 военных, пятерым присвоил звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 344 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а пятерым присвоил звание Героя Украины
Об этом президент сообщил во время традиционного видеообращения .
"Я подписал указы о награждении наших наиболее смелых воинов государственными наградами и званием Герой Украины. Награждены 344 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро военнослужащих стали сегодня (7 апреля. – Ред.) Героями Украины", - отметил глава государства.
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