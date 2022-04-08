Об этом президент сообщил во время традиционного видеообращения .



"Я подписал указы о награждении наших наиболее смелых воинов государственными наградами и званием Герой Украины. Награждены 344 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро военнослужащих стали сегодня (7 апреля. – Ред.) Героями Украины", - отметил глава государства.





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